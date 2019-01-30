В Кремле прокомментировали заявления Петра Порошенко о необходимости установления холодного мира с Россией.

В Кремле прокомментировали заявления Петра Порошенко о необходимости установления "холодного мира" с Россией."Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, некоторые действия украинских политиков вообще не подлежат какой-то оценке, например, посягательства на свободу СМИ, на жизнь и безопасность российских журналистов, на собственность российских компаний.Россия хотела бы, чтобы двусторонние отношения между странами были свободны "от таких уродливых проявлений", подчеркнул Песков.