Российская певица недавно отправилась отдыхать во французский курортный город. Однако отпуск мечты не удался: Юлианне Карауловой пришлось вернуться домой из-за болезни.

Российская певица недавно отправилась отдыхать во французский курортныйгород. Однако отпуск мечты не удался: Юлианне Карауловой пришлось вернуться домой из-за болезни.Снимками с отдыха певица регулярно делилась со своими поклонниками в Instagram. В подписи к фотографиям рассказала, что подхватила простуду и была вынуждена пролежать в постели несколько дней. По словам звезды, вирус не пощадил и ее близких друзей, которые вместе с ней катались на лыжах."Впервые за 14 лет зимних поездок в горы почти все знакомые, которые, как и я, приехали кататься на лыжах, чихают и кашляют. Просто отпуск мечты: лежишь себе и в окошко на трассы смотришь. Ну и все серии "Гарри Поттера" заодно, – делится певица. – Какой-то дурацкий вирус: не щадит никого и портит отдых", – цитирует звезду "".Исполнительница не смогла побороть простуду, и отправилась в Москву, чтобы проконсультироваться у врача. После этого певица решила продолжить свой отпуск и вернулась в Куршевель. "Я приняла волевое решение продлить отпуск еще на пару дней. Так что прыгаю с самолета на самолет и лечу обратно в горы догуливать отпуск", – отметила она.В конце своей поездки порекомендовала своим поклонникам посетить это место. По мнению звезды, Куршевель – "самый уютный и комфортный из всех альпийских городков", а также "самая большая и крутая зона катания в Европе". "А еще с трассы попадаешь прямо в отель, из отеля – минута до подъемника, потрясающие завтраки, лучшие виды. Если надумаете здесь жить, берите номер с балконом – на пожалеете!", – заключила она.