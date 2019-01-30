30.01.2019

2019-01-30 19:16:02

Подросток устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

В ночь на 30 января 19-летний молодой человек за рулем отечественного автомобиля без номеров выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, передает портал . Двое пассажиров подростка скончались на месте. Сам он, а также еще трое его пассажиров и один пассажир из иномарки получили различные травмы. По факту произошедшего проводится проверка.