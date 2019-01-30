В клубе у заявителя и его жены произошел конфликт с неизвестными. В ходе возникшей потасовки мужчины избили потерпевшего...

«Участковые уполномоченные полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО задержали троих мужчин, подозреваемых в причинении умышленного вреда здоровью средней тяжести», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции Китай-город поступило заявление от 30-летнего москвича. Потерпевший сообщил о том, что неизвестные избили его в одном из клубов на Никольской улице.Полицейские установили, что в указанном заведении у заявителя и его жены произошел конфликт с неизвестными. В ходе возникшей потасовки мужчины избили потерпевшего.Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. По словам задержанных, они являлись сотрудниками охраны клуба.Отделением дознания ОП Китай-город УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60