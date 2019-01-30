Диана Бледанс ищет встречи с единокровной сестрой актрисой Эвелиной Бледанс. Женщина утверждает, что смертельно больна. Она хочет, чтобы знаменитая родственница взяла под крыло ее дочь Даниэллу.

Диана Бледансищет встречи с единокровной сестройактрисой Эвелиной Бледанс. Женщинаутверждает, что смертельно больна. Онахочет, чтобы знаменитая родственницавзяла под крыло ее дочь Даниэллу.Дианарассказала, что провела два года вколонии общего режима и только недавноосвободилась. Теперь она хочет встретитсясо звездной сестрой, однако та на контактидти не хочет."Я отбываланаказание за контрабанду сильнодействующихмедицинских веществ. Не наркотических,не психотропных – это обезболивающие.Когда я проходила границу, эти препараты,в количестве двух пластинок, были у меняв сумке. У меня их изъяли и открылиуголовное дело. Я себе их купила, у меняпостоянные боли", – призналасьБледанс-младшая в студии программы"Пусть говорят" Первого канала.Диана сообщилаприсутствующим что страдает циррозомпечени, стоит в очереди на трансплантацию,и в любой момент может умереть. Онарастит дочь одна, потому после смертихотела бы доверить заботу о девочкеЭвелине.Артисткаотказалась встречаться с родственницей.Ее позицию представлял лучший другактер Владимир Долинский."Она говорит,что трижды устраивала вашу дочку наработу, девочка три раза увольнялась.Она ленивая, она не хочет работать. Онаговорит, что помогала вам, тюками браливещи. Она считает, что это не случайно,что вас осудили, это была система. Вы,занимаясь этим, бывали у них в доме,могли навлечь на ее нездорового ребенканапасть", – отметил Долинский войдя встудию.Также насъемочной площадке появилась дочь ДианыДаниэлла. Присутствующие удивились,увидев перед собой довольно взрослуюособу. Кто-то справедливо отметил, чтоплемяннице впору самой заботиться ознаменитой тетушке."Через 10дней после того, как маму осудили, я неуслышала ни звонка, ни письма от своейтети. Я увидела уже готовое интервьюс ней, где услышала, что она больше небудет общаться со своей сестрой", -высказала Даниэлла претензии к Эвелине.Эксперты предположили, что, возможно, проблема кроется в каких-либо материальных претензиях Дианы. В ответБледанс-младшая, заявила что не требуетденег от родственницы, она в состояниисебя обеспечивать."Двадцатьтысяч я у нее брала за все время нашегообщения, я брала их в долг. Эти деньги япотратила надомашние нужды. Я не успела отдать ейих. Те лекарства, за которые я села,стояли 246 рублей", – отметила родственницазнаменитости.После словодали медику, который обследовал Диану.Врач отметил, что Бледанс-младшаядействительно болеет, но она не находитсяпри смерти, угрозы жизни нет. У сестрыартистки есть недуги, но она их почему-тоне лечит.В концепрограммы Диана Бледанс обратилась кзнаменитой сестре с экрана. "Элечка, яочень прошу тебя, пойми меня, прими менятакой, какая я есть, дай мне шанс пообщатьсяс тобой без камер", – молила о прощении она.