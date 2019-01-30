В Экспертном центре ПОРА представили новый проект Центр подходящей работы в Арктике. По словам куратора проекта Веры Пчелиновой, очень важно, чтобы люди оставались жить и работать в Арктике, жили там полноценной жизнью, занимались интересным и полезным делом.

29 января 2019 года состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), на котором был представлен новый проект "Центр подходящей работы в Арктике". Модератором встречи выступила Вера Владимировна Пчелинова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета психологии РГСУ.Центр подходящей работы — проект экспертного центра "ПОРА", в рамках которого планируется создание службы профессионального карьерного ориентирования и информирования населения о возможностях работы в российской Арктике. Работа по данному проекту была начата Верой Пчелиновой в рамках грантовой программы ПОРА.По ее словам, очень важно, чтобы люди оставались жить и работать в Арктике, жили там полноценной жизнью, занимались интересным и полезным делом. Необходимым условием для этого является развитие трудового и профессионального сознания и самосознания. Что, в свою очередь, предполагает научное осмысление целостной картины мира труда и профессий. Необходимы разработка основ трудоведения, составление понятных описаний профессий, формирующих образы трудовой деятельности.Проблемой Арктики является отток населения: жители стремятся уехать в другие регионы учиться и работать, с детства не связывая свои карьерные перспективы с Севером. Многие из них не знают, что в Арктике представлены практически все профессии. Исключение составляют разве что текстильные производства.Социолог, член Научного совета ВЦИОМ Румия Ромашкина отметила, что и для жителей Арктики, которые к тому же хорошо адаптированы к климатическим условиям, и для представителей других регионов Арктика — отличная территория для профессиональной самореализации, где каждый может найти себе работу по душе с хорошим заработком. На сегодняшний день и крупные компании, и небольшие работодатели на севере России остро нуждаются в квалифицированных кадрах. Поэтому важной задачей должно быть знакомство людей, которые выбирают профессию, с возможностями работы в Арктике.При этом, как рассказала Вера Пчелинова, проблемой профессиоведения в России является колоссальный разрыв между существующей нормативной базой, регулирующей трудовые отношения, и потребностями людей в знаниях о мире профессий. Документы, классифицирующие профессии, направлены на решение чисто юридических задач: они написаны канцелярским языком, ориентированы на сотрудников кадровых служб. В то же время в ряде государств достаточно давно существуют целостные справочники профессий. Например, в США издается ежегодник Occupational Outlook Handbook, в котором структурированно, ясным языком описаны десятки тысяч американских профессий.Подводя итоги мероприятия, менеджер проектов ПОРА Андрей Дементьев отметил, что организация консультативного Центра подходящей работы может стать важным шагом для развития профессиоведения в России. Первым этапом этой работы должна стать разработка модели такой службы.Одним из ключевых направлений деятельности Центра подходящей работы должно стать создание инструментария — Словаря арктических профессий, ориентированного на человека и его потребности в этих знаниях.Для работы в Центре на первом этапе планируется привлечение волонтеров — студентов психологов, юристов, социологов, экономистов, обучающихся в вузах Арктической зоны. После соответствующей подготовки они смогут осуществлять реальную работу по трудовому и профессиональному ориентированию. Эта деятельность очень важна: осознанное построение профессионального будущего — важнейшее условие для успешного развития российской Арктики.В мероприятии также приняли участие генеральный директор Центра позитивных технологий Ирина Несивкина, представитель центра солеварения на севере России "Соль земли" Елена Сикачева, социолог Ольга Бехчанова, директор научно-практической лаборатории "Психологические инструменты" РГСУ, консультант Департамента молодежной политики, культуры и туризма администрации ЯНАО Инна Морозова, психолог, HR-специалист Светлана Шилина.