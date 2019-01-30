Примерно на четыре часа задержался рейс из Санкт-Петербурга в Анталию по вине пьяного Андрея Тищенко, устроившего дебош на борту после сделанного ему стюардессой замечания. Впрочем, внести ясность в произошедшее на допросе он не смог - отбило память.

Примерно на четыре часа задержался рейс из Санкт-Петербурга в Анталию по вине пьяного Андрея Тищенко, устроившего дебош на борту после сделанного ему стюардессой замечания. Хулигана крутили всем экипажем, пока самолет авиакомпании "Россия" заходил на посадку в Сочи, где 34-летнего мужчину передали стражам порядка. Впрочем, внести ясность в произошедшее он не смог — на допросе у него отбило память."У меня был алкоголь с собой, купил в дьюти-фри, я его выпил. После этого не помню, а сотрудники полиции рассказали и показали — я хулиганил", — заявил пустивший в ход кулаки пассажир.Давать показания он согласился, но что-либо прояснить не смог все по той же причине. Теперь мужчине вместо отдыха в турецком отеле грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Хулиганство". Более того, следователи намерены просить суд заключить его под стражу.