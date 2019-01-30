Среда выдалась насыщенной на скандалы и громкие заявление отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2019 года.

Среда выдалась насыщенной на скандалы и громкие заявление отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2019 года.Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о своем союзе и обнародовали несколько общих видео и фото из спальни. Фигуристка Марина Анисина, которой эпатажный артист клялся в любви, уже отреагировала на эти кадры.Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2019 года, читайте в и специальных .