Государственному Русскому музею передана похищенная картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым.

Государственному Русскому музею передана похищенная картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", передает РИА Новости.Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова ранее сообщила, что после экспертной проверки картина отправится в Русский музей.По словам главы департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова, церемония передачи состоялась в Музее истории Московского уголовного розыска при участии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Русского музея Владимира Гусева, а также главы Московского уголовного розыска Сергея Кузьмина.Как сообщалось ранее, в воскресенье картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили прямо с выставки в Третьяковской галереи.В понедельник утром МВД РФ проинформировало о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Предполагаемый похититель картины заключен под стражу.По словам Кононова, на картине появились незначительные потертости, вопрос о его реставрации будут решать специалисты Русского музея после передачи работы.Во вторник подлинность картины подтвердили семь экспертов Третьяковской галереи.