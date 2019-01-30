Штаты продают Японии два корабельных противоракетных комплекса на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. Соответствующее разрешение дала администрация США. Общая стоимость контракта – свыше 2 миллиардов долларов.

Штаты продают Японии два корабельных противоракетных комплекса на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. Соответствующее разрешение дала администрация США. Общая стоимость контракта – свыше 2 миллиардов долларов, сообщает агентство ТАСС.По мнению американцев, новая ПРО позволит укрепить обороноспособность союзного государства, поддержит стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.БИУС Aegis уже стоит на нескольких японских боевых кораблях класса Agato. Кроме того, Япония помогает США разрабатывать противоракету SM-3 Block IIA.Известно, что эта модификация может базироваться как на кораблях, так на наземных пусковых установках. Основных отличий от предыдущей версии два. Во-первых, на новую ракету установили более мощный двигатель, что увеличило радиус ее действия. Во-вторых, Block IIA оснастили улучшенной системой наведения. Благодаря ей перехватчику проще найти, распознать и взять на сопровождение цель.