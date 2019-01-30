30.01.2019

2019-01-30 19:05:53

При пожаре в заброшенном доме под Ростовом погиб пенсионер

Утром 30 января в заброшенном доме на Станционном переулке в городе Донецк Ростовской области произошел пожар, передает портал . Сообщается, что площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут. В результате ЧП погиб 60-летний пенсионер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.