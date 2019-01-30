Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться: она едет на Евровидение. Подписчики поздравляют певицу: они уверены, что артистка достойно представит Россию в Тель-Авиве.

Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться:она едет на "Евровидение". Подписчики поздравляют певицу: они уверены, что артистка достойнопредставит Россию в Тель-Авиве.Виктория Черенцова в своем посте в соцсети Facebook сослалась на материал Дней.Ру. Послетого, как ее подловили на оговорке в комментариях, ей пришлось сказать правду."Ну все. Шило в мешке не утаишь... Придется признаться,что в 2019 году участником от России буду я", – написала Виктория.Подписчики за певицу порадовались. Они отметили: не имеетзначения, как относиться к конкурсу "Евровидение" – в первую очередьэто возможность достойно представить Россию на международном уровне. "Викаэто точно сделает самым лучшим образом, лично у меня нет никаких сомнений!",– пишет один из комментаторов."Рад за тебя) С моей легкой руки отправляешься вТель-Авив)", – прокомментировал сообщение член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Напомним, в его посте в соцсети накануне ипоявилась информация от Виктории Черенцовой."Россия ещеофициально не представила участника на "Евровидение", но ужеизвестно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своемаккаунте Манукян. "Со мной выступление пока не согласовали", -прокомментировала пост Виктория Черенцова, немало удивив как автора сообщения,так и его многочисленных друзей. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсюготовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", –отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению".Как писали Дни.Ру, в 2009 году Черенцова участвовала в съемках ежегодного проекта Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством Примадонны. Виктория Черенцова участвовала в третьем сезоне шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все четыре легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.Сейчас Виктория снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – исполняет песни собственного сочинения, сидя за рулем автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.Особо наблюдательные подписчики заметили, что комментарийВиктории о подготовке к "Евровидению" шуточный – как, впрочем, и ее последовавшее признание. Тем не менее,друзья певицы отмечают: после такого ажиотажа ей, видимо, все же придетсяучаствовать в конкурсе "Евровидение".