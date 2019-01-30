Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться:
она едет на Евровидение. Подписчики поздравляют певицу: они уверены, что артистка достойно
представит Россию в Тель-Авиве.
Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться:
она едет на "Евровидение". Подписчики поздравляют певицу: они уверены, что артистка достойно
представит Россию в Тель-Авиве.
Виктория Черенцова в своем посте в соцсети Facebook сослалась на материал Дней.Ру. После
того, как ее подловили на оговорке в комментариях, ей пришлось сказать правду.
"Ну все. Шило в мешке не утаишь... Придется признаться,
что в 2019 году участником от России буду я", – написала Виктория.
Подписчики за певицу порадовались. Они отметили: не имеет
значения, как относиться к конкурсу "Евровидение" – в первую очередь
это возможность достойно представить Россию на международном уровне. "Вика
это точно сделает самым лучшим образом, лично у меня нет никаких сомнений!",
– пишет один из комментаторов.
"Рад за тебя) С моей легкой руки отправляешься в
Тель-Авив)", – прокомментировал сообщение член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Напомним, в его посте в соцсети накануне и
появилась информация от Виктории Черенцовой.
"Россия еще
официально не представила участника на "Евровидение", но уже
известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своем
аккаунте Манукян. "Со мной выступление пока не согласовали", -
прокомментировала пост Виктория Черенцова, немало удивив как автора сообщения,
так и его многочисленных друзей. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю
готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", –
отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению".
Особо наблюдательные подписчики заметили, что комментарий
Виктории шуточный – как, впрочем, и ее последовавшее признание. Тем не менее,
друзья певицы отмечают: после такого ажиотажа ей, видимо, все же придется
поехать на "Евровидение".
Как писали Дни.Ру, в 2009 году Черенцова участвовала в
съемках ежегодного проекта Пугачевой "Рождественские встречи". А
позже работала в команде под руководством Примадонны. Виктория Черенцова участвовала
в третьем сезоне шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней
повернулись все четыре легендарных наставника – Александр Градский, Леонид
Агутин, Пелагея и Дима Билан.
Сейчас Виктория снимается в сериалах и дает концерты. Она
популярна в соцсетях – исполняет песни собственного сочинения, сидя за рулем
автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и
Facebook.