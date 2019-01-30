Призрак известного футболиста Андрея Аршавина крадет деньги из запертых квартир. Полиции пришлось начать проверку по заявлению жителя Подмосковья.

Призрак известного футболиста Андрея Аршавина крадет деньгииз запертых квартир. Полиции пришлось начать проверку по заявлению жителяПодмосковья.В отделение полиции подмосковного города Лобня обратилсяместный житель. Мужчина утверждает, что из его квартиры крадет деньги АндрейАршавин.Полтергейст, похожий на известного футболиста Аршавина,проходит сквозь стены дома на Аэропортовской улице. Заявитель утверждает, чтопривидение способно душить людей на расстоянии, пишет . А когда оно появляется вквартире, мужчина слышит крики насилуемых девушек, которые умоляют о помощи,передаетПоскольку речь идет о пропаже денежных средств, стражипорядка подошли к заявлению со всей серьезностью и начали проверку, сообщаетИзвестный российский футболист Андрей когда-то был капитаномнациональной сборной. С ноября 2015 года играл в казахстанском клубе "Кайрат",а в декабре 2018-го объявил о завершении карьеры, напоминает .Несколько лет назад Андрей оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради журналистки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года они оформили отношения, вскоре родилась дочь. Но уже в начале 2018 года разразился скандал: Аршавина сняли на видео в обществе некой модели.