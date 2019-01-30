Призрак известного футболиста Андрея Аршавина крадет деньги
из запертых квартир. Полиции пришлось начать проверку по заявлению жителя
Подмосковья.
Призрак известного футболиста Андрея Аршавина крадет деньги
из запертых квартир. Полиции пришлось начать проверку по заявлению жителя
Подмосковья.
В отделение полиции подмосковного города Лобня обратился
местный житель. Мужчина утверждает, что из его квартиры крадет деньги Андрей
Аршавин.
Полтергейст, похожий на известного футболиста Аршавина,
проходит сквозь стены дома на Аэропортовской улице. Заявитель утверждает, что
привидение способно душить людей на расстоянии, пишет . А когда оно появляется в
квартире, мужчина слышит крики насилуемых девушек, которые умоляют о помощи,
передает
Поскольку речь идет о пропаже денежных средств, стражи
порядка подошли к заявлению со всей серьезностью и начали проверку, сообщает
.
Известный российский футболист Андрей когда-то был капитаном
национальной сборной. С ноября 2015 года играл в казахстанском клубе "Кайрат",
а в декабре 2018-го объявил о завершении карьеры, напоминает .
Несколько лет назад Андрей оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради журналистки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года они оформили отношения, вскоре родилась дочь. Но уже в начале 2018 года разразился скандал: Аршавина сняли на видео в обществе некой модели.