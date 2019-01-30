Нынешний февраль в основном понравится тем, кого не интересуют случайные связи, кто считает, что чувства – дело серьезное, и лучше одна крепкая любовь навсегда, чем легкий флирт в ночных клубах.

Нынешний февраль в основном понравится тем, кого неинтересуют случайные связи, кто считает, что чувства – дело серьезное, и лучшеодна крепкая любовь навсегда, чем легкий флирт в ночных клубах."Виной тому планета Венера, которая с 4 февраля и до концамесяца будет проходить по Козерогу, пожалуй, самому серьезному знаку зодиака.Причем Венера этому знаку не враждебна, наоборот, внем она настраивает на серьезные отношения. Особенно это касается Раков – у них появится возможность наладитьличную жизнь по своему вкусу", – рассказал "Дни.ру" астролог Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.Лучшим для налаживания личной жизни февраль будет для самихпредставительниц знака Козерог – онистанут мягче, женственнее, желаннее, а козерожкам этого часто не хватает. Делав сфере личной жизни у них пойдут на лад. Удачным февраль станет и для остальных представителей земного тригона – кроме Козерога в него входят Дева и Телец.Овнам большевнимания надо обращать на людей, которые вместе с ними идут по карьернойлестнице. У Рыб возможностьпознакомиться с кем-то будет на дружеской вечеринке. То же касается и Львов. "Для остальных это положениеВенеры не принесет чего-то выдающегося, однако и ничего плохого ждать тоже неследует. В конце концов, февраль далеко не самый теплый месяц, и главное сейчас – не разболеться. А романтические приключения оставим до весны – а она не загорами", – утешил Чистяков.