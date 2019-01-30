Президент России обсудил с членами правительства проблему развития туризма. Важное совещание Владимир Путин начал с шутки над министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Президент России обсудил с членами правительства проблему развития туризма. Важное совещание Владимир Путин начал с шутки над министром экономического развития Максимом Орешкиным.Лидер страны спросил у министра о том, как прошли переговоры на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом в шутку назвал Максима Орешкина "туристом"."Но перед тем как мы начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было", – передает слова президента .Министр сообщил, что встреча прошла "довольно негативно". По словам Орешкина, в последние годы у мирового сообщества ухудшились настроения. Одно из причин могло стать "существенное замедление экономики в четвертом квартале".