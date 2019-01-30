Теперь ему грозит до 5-ти лет тюрьмы
Теперь ему грозит до 5-ти лет тюрьмы
В Вязниках местного жителя подозревают в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает региональный СледКом.
Жительница Вязников, под видом бизнеса по изготовлению дверей, набрала у жителей Юрьев-Польского около 200 тысяч рублей и скрылась из города. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, однако женщина всеми силами препятствовала расследованию.
В конце декабря прошлого года правоохранители приехали в Вязники. Сожитель женщины начал угрожать полицейскому, а затем битой разбил стекло двери служебного автомобиля.
Потом мужчина объяснил следователю, что был очень пьян и бросился на помощь возлюбленной.
Теперь же ему грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5-ти лет.