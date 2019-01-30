Между ними возник конфликт
Между ними возник конфликт
Собинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в убийстве.
В апреле прошлого года мужчина употреблял спиртные напитки со своим приятелем. Между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый несколько раз ударил знакомого кулаком по лицу, затем взял полено и начал бить им по голове собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.