Между ними возник конфликт

Между ними возник конфликтСобинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в убийстве.В апреле прошлого года мужчина употреблял спиртные напитки со своим приятелем. Между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый несколько раз ударил знакомого кулаком по лицу, затем взял полено и начал бить им по голове собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.