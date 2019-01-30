Балерина прокомментировала новость о задержании сенатора Рауфа Арашукова. По словам Анастасий Волочковой, в прошлом мужчина не раз делал ей непристойные предложения.

Балерина прокомментировала новость о задержании сенатораРауфа Арашукова. По словам Анастасий Волочковой, в прошлом мужчина не раз делал ей "непристойные предложения".Звезда рассказала, что познакомилась с предпринимателем десятьлет назад. Мужчина узнал о том, что танцовщица собирается датьблаготворительный концерт в Карачаево-Черкесии и предложил ее командеспонсорскую помощь в размере 200 тысяч рублей. После выступления Рауф Арашуковзаплатил коллективу сумму, которая была в два раза меньшеоговоренной.Как утверждает балерина, после концерта сенатор приглашал еепоехать вместе с ним в местный банный комплекс, чтобы "познакомиться поближе". Звездаответила на его предложение отказом. Волочкова признается, что тогда мужчинапроизвел на нее плохое впечатление и с тех пор ее мнение о сенаторе становилосьтолько хуже."Мне он сразу очень не понравился, я таких людей называюмыльными пузырями. Он постоянно кичился деньгами своего папы, вел себя так, какбудто все это его заслуги, в общем понты для приезжих. Каждый раз, когда мнеприходилось с ним пересекаться, он вел себя развязно и нагло, несколько разделал непристойные предложения", – передает ее слова "Говорит Москва".Анастасия также поделилась неприятнымивоспоминаниями о последней встрече. Они встретились в отеле в Барвихе дляобсуждения вопроса о спонсорской помощи. Политик настоял на том, чтобы балеринаотправилась вместе с ним в его гостиничный номер. К счастью, рядом оказалсявозлюбленный танцовщицы, который помог ей избавиться от навязчивого ухажера."Он пригласил меня на беседу по поводу очередных предложенийспонсорской помощи для проведения моих концертов. В конце концов разговор опятьстал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля.К счастью, на улице в машине меня ждал любимый человек, который вовремя пришелна помощь. Он популярно объяснил Рауфу, что так с женщинами порядочные люди, ауж тем более нормальные кавказские мужчины, так себя не ведут", – цитируетзвезду "Московский комсомолец".По мнению, все люди, которые покушаются на жизньчеловека, должны обязательно понести наказание. Она считает, что произошедшеедолжно стать уроком для всех, кто считает, что может откупиться большими деньгами. "Люди, которые совершают вэтой жизни зло, убивают людей, посягают на их жизни, по-любому должны бытьнаказаны и призваны к ответственности, не обязательно силовыми структурами, апрежде всего, господом богом", – заключила балерина.