Трое рабочих металлургического комбината в Новокузнецке попали в больницу с ожогами после того, как их обдало расплавленным чугуном. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Трое рабочих металлургического комбината в Новокузнецке попали в больницу с ожогами после того, как их обдало расплавленным чугуном. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.ЧП произошло днем в минувшую субботу, 26 января, во время очистки желоба в доменном цеху "ЕВРАЗ ЗСМК". Когда машинист мостового крана опускала чушку в желоб с чугуном, произошел всплеск раскаленного сплава — этот момент на записи похож на взрыв. "Волной" накрыло и женщину в кабине крана, и двух горновых рабочих."Она в угол кабинки забилась и сидит там, я ору ей, потом начал через люк вытаскивать", — рассказал очевидец.Пострадавших доставили в больницу, но если состояние рабочих оценивается как стабильное — они получили ожоги 10 процентов тела, то за жизнь машиниста все еще продолжается борьба — у женщины обожжена половина тела, она находится в реанимации.