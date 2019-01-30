Сбербанк внимательно изучает все случаи мошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учреждении ответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиенты сообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, но звонящие задают подозрительные вопросы.

Сбербанк "внимательно изучает" все случаимошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учрежденииответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиентысообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, нозвонящие задают подозрительные вопросы.Клиенты Сбербанка стали жертвами очень подготовленныхмошенников. Они звонят с номеров самого банка и знают о клиенте почти все – включаяпаспортные данные и информацию по счету.При этом в самом ведомстве Германа Грефа заявляют, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные карты или кодовое слово. Ав случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатываетавтоматически, после чего клиент сам обращается в банк. Кроме того, заверяют вСбербанке, подделки номеров вида 900 и 8-800 операторы связи техническиблокируют."В любом случае, мы рекомендуем всем нашим клиентампроявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковскихкарт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли", – заявили в . Если звонящийпредставляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информациюили кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить по телефонам,указанным на банковской карте, приводит рекомендации экспертов .Как заявил в эфире бывший вице-президент Ассоциациироссийских банков Эльман Мехтиев, вовсе необязательно, что данные клиентов"сливает" сотрудник Сбербанка. По его словам, специалистыIT-отрасли могут при желании найти информацию такого рода, когда-либооставленную человеком в Сети.Эксперт утверждает: единственный способ защититься в случае социальной инженерии, которая составляет более 90% взломов, – быть в курсе того, как поступает банк. К примеру, в никогда не станут по телефону проговаривать вашу личную информацию по счету.