Сбербанк внимательно изучает все случаи
мошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учреждении
ответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиенты
сообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, но
звонящие задают подозрительные вопросы.
Сбербанк "внимательно изучает" все случаи
мошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учреждении
ответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиенты
сообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, но
звонящие задают подозрительные вопросы.
Клиенты Сбербанка стали жертвами очень подготовленных
мошенников. Они звонят с номеров самого банка и знают о клиенте почти все – включая
паспортные данные и информацию по счету.
При этом в самом ведомстве Германа Грефа заявляют, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные карты или кодовое слово. А
в случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает
автоматически, после чего клиент сам обращается в банк. Кроме того, заверяют в
Сбербанке, подделки номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически
блокируют.
"В любом случае, мы рекомендуем всем нашим клиентам
проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских
карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли", – заявили в . Если звонящий
представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию
или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить по телефонам,
указанным на банковской карте, приводит рекомендации экспертов .
Как заявил в эфире бывший вице-президент Ассоциации
российских банков Эльман Мехтиев, вовсе необязательно, что данные клиентов
"сливает" сотрудник Сбербанка. По его словам, специалисты
IT-отрасли могут при желании найти информацию такого рода, когда-либо
оставленную человеком в Сети.
Эксперт утверждает: единственный способ защититься в случае социальной инженерии, которая составляет более 90% взломов, – быть в курсе того, как поступает банк. К примеру, в никогда не станут по телефону проговаривать вашу личную информацию по счету.