Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является качество и своевременность оказания населению государственных услуг в сфере миграционной политики...

В целях совершенствования и систематизированного контроля за качеством оказания территориальными подразделениями МВД России государственных услуг населению в сфере миграции, руководители столичной полиции совместно с представителем общественности посетили ряд структурных подразделений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.В ходе рабочего визита начальник УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко, врио заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Михаил Бутин, начальник ОВМ УВД по ТиНАО подполковник полиции Александр Гунчин, секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев посетили отделения по вопросам миграции межмуниципальных отделов МВД России «Коммунарский», «Московский» и «Щербинский» г. Москвы.Можно отметить, что именно на территориях оперативного обслуживания вышеуказанных подразделений органов внутренних дел в настоящее время ведется значительное расширение инфраструктуры, включая строительство жилых домов, социальных объектов, открытие новых станций столичного метрополитена, а также отмечается значительный прирост населения. В связи с этим одной из приоритетных задач на сегодняшний день является качество и своевременность оказания населению государственных услуг в сфере миграционной политики.Проверяющие выразили мнение, что в миграционных подразделениях органов внутренних дел на постоянной основе принимаются меры к созданию комфортных условий и мест приема граждан, соблюдению требований по времени ожидания в очереди и предоставлению государственных услуг. Помещения оснащены необходимыми информационными материалами и стендами. Также руководители побеседовали с личным составом отделов по вопросам миграции и с посетителями, часть обращений которых были разрешены незамедлительно. Большинство граждан выражали сотрудниками полиции благодарность за помощь и оперативную работу.Планомерная работа по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества оказания государственных услуг в сфере миграции будет продолжена.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38