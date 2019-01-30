В Samsung объявили о разработке процессора для телевизоров с 8K-разрешением, который позволит полностью устранить рамки вокруг экрана. Еще одно преимущество нового драйвера дисплея IC (DDI) — высокая пропускная способность (до 4 Гбит/с), позволяющая выводить картинку высочайшего качества прямо на матрицу, без необходимости использования других компонентов.

В Samsung объявили о разработке процессора для телевизоров с 8K-разрешением, который позволит полностью устранить рамки вокруг экрана. Еще одно преимущество нового драйвера дисплея IC (DDI) — высокая пропускная способность (до 4 Гбит/с), позволяющая выводить картинку высочайшего качества прямо на матрицу, без необходимости использования других компонентов.Картинка 8K содержит вчетверо больше точек, чем 4K, и в 16 раз больше, чем изображение Full HD. Новая разработка, сказали в Samsung, "значительно повышает эффективность системной производительности дисплея" и упрощает конструкцию ТВ. А отсутствие рамок, за которым обычно прячутся компоненты, сделает 8K-телевизоры более привлекательными для потребителей.Тем не менее, 8K-ТВ предстоит пройти долгий путь до массового рынка. Общедоступного контента, созданного в 8K, еще нет — найти фильм даже в качестве Ultra HD (2K, или 2048р) пока большая редкость. Более того, стоят такие модели пока еще очень дорого.В конце прошлого года в Калужской области началась сборка самых технологически продвинутых телевизоров Samsung — QLED Q900R с 8K-экранами. Самая дешевая модель с 75-дюймовой панелью продается за 699 990 рублей.”"Прячущийся" телевизор LG поступит в продажу в этом году читайте такжеНовинка использует основанные на нейросетях алгоритмы для программного повышения разрешения картинки, исходно снятой в Full HD или 4K. При этом источником изображения может служить что угодно — приставка цифрового ТВ, игровая консоль или смартфон. Кроме того, ТВ может похвастаться рекордной яркостью — 4000 нит против 1700 нит у предыдущих 4K-моделей серии Q9, и поддержкой расширенного цветового диапазона (HDR).