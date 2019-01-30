Неожиданное решение проблем взаимоотношений Украины и самопровозглашенных
республик юго-востока предложил первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Чтобы
добиться от Украины мирного договора, надо сначала объявить ей войну, сказал
военный.
Неожиданное решение проблем взаимоотношений Украины и самопровозглашенных
республик юго-востока предложил первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Чтобы
добиться от Украины мирного договора, надо сначала объявить ей войну, сказал
военный.
Хакимзянов напомнил, что в ДНР до сих действуют военное
положение и комендантский час, объявленные еще в 2014 году. "У нас есть
боевые действия. А с кем мы воюем?", – задается вопросом ополченец.
Он напомнил, что на законодательном уровне до сих пор не
была объявлена война государству Украина, а поэтому сейчас нельзя говорить о
признании республики.
"Мы должны объявить войну. Для того, чтобы
урегулировать конфликт, нужно подписать мирный договор. А как его подписывать,
если у нас нет войны ни с кем?" – приводит слова Хакимзянова украинское
издание "ПолитНавигатор".
Между тем в украинской политической элите продолжают всерьез
обсуждать сценарии военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной
рады Василий Куйбида призвал готовиться к войне с Москвой за черноморское
побережье. По его словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера –
через территорию Белоруссии.
Президент Петр Порошенко тем временем решил поиграть в миротворца.
Накануне, 29 января он заявил о своем участии в выборах 31 марта и сказал, что
Украине нужен мир с Россией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но
мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда
России", – сказал президент.
Тема войны и мира будет ключевой в президентской кампании,
об этом еще не раз скажут кандидаты на высший пост в стране. Некоторые,
наверняка, как и Петр Порошенко в 2014 году, будут давать невыполнимые обещания
закончить войну в Донбассе за несколько недель.