Неожиданное решение проблем взаимоотношений Украины и самопровозглашенных республик юго-востока предложил первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Чтобы добиться от Украины мирного договора, надо сначала объявить ей войну, сказал военный.

Неожиданное решение проблем взаимоотношений Украины и самопровозглашенныхреспублик юго-востока предложил первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Чтобыдобиться от Украины мирного договора, надо сначала объявить ей войну, сказалвоенный.Хакимзянов напомнил, что в ДНР до сих действуют военноеположение и комендантский час, объявленные еще в 2014 году. "У нас естьбоевые действия. А с кем мы воюем?", – задается вопросом ополченец.Он напомнил, что на законодательном уровне до сих пор небыла объявлена война государству Украина, а поэтому сейчас нельзя говорить опризнании республики."Мы должны объявить войну. Для того, чтобыурегулировать конфликт, нужно подписать мирный договор. А как его подписывать,если у нас нет войны ни с кем?" – приводит слова Хакимзянова украинскоеиздание "ПолитНавигатор".Между тем в украинской политической элите продолжают всерьезобсуждать сценарии военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховнойрады Василий Куйбида призвал готовиться к войне с Москвой за черноморскоепобережье. По его словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера –через территорию Белоруссии.Президент Петр Порошенко тем временем решил поиграть в миротворца.Накануне, 29 января он заявил о своем участии в выборах 31 марта и сказал, чтоУкраине нужен мир с Россией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, номир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропагандаРоссии", – сказал президент.Тема войны и мира будет ключевой в президентской кампании,об этом еще не раз скажут кандидаты на высший пост в стране. Некоторые,наверняка, как и Петр Порошенко в 2014 году, будут давать невыполнимые обещаниязакончить войну в Донбассе за несколько недель.