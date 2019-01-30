Актриса всю жизнь отдала кино и сцене. Поэтому сегодня, на 91-м году жизни, осталась одиноким человеком. И возник логичный вопрос о том, кому завещать все нажитое непосильным трудом.

Актриса всю жизнь отдала кино и сцене. Поэтому сегодня, на 91-м году жизни, осталась одиноким человеком. И возник логичный вопрос о том, кому завещать все нажитое непосильным трудом.С единственным мужем – заведующим отделом переводов Министерства внешней торговли СССР Николаем Кузьминским – актриса давно рассталась. Да и нет его уже на свете... Детей, внуков и правнуков у нее тоже нет. А родная младшая сестра Софья Авраамовна Шегельман еще в советские годы уехала жить на историческую родину – в Израиль.Говорят, с Элиной Авраамовной она сегодня редко видится. Но так было лишь до того момента, как стало известно, что набитую антиквариатом квартиру в Леонтьевском переулке в самом центре Москвы актриса решила завещать... помощнице по хозяйству Ксении. Мол, она столько лет рядом, ведет все дела, что вполне заслужила царские хоромы.Узнав про это, сестра экстренно вылетела в Москву. "Конфликт начался осенью, – рассказали соседи Быстрицкой журналу – Соня живет в Израиле, приезжает редко. А тут Элина Авраамовна попала в больницу – и сестра неожиданно объявилась. – Судя по всему поняла: жизнь не вечна, пора прощупать почву. По приезде в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал. Ксюшу называет шарлатанкой и собирается написать на нее заявление: мол, сестрица пригрела змею на груди".Ксения, меж тем, в последние годы была с и днем, и ночью, заботилась о ней, как о родной, освободила от всех бытовых хлопот. Но сестре актрисе этого мало. Она уже пригрозила, что через суд оспорит завещание и на волю Быстрицкой ей плевать.Все это напоминает, как в романе "Мастер и Маргарита" киевский дядюшка поспешил в Москву, узнав о смерти Берлиоза. "Ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах не было. И тем не менее Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном — в квартире. Квартира в Москве? Это серьезно.Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать", – писал Булгаков.