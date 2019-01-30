Надежда, Инна, Татьяна, Нина, Ирина и снова Инна из разных городов бывшего СССР. Прямой эфир собрал шестерых сестер, которые долгие годы не знали друг друга, хотя у них – общий отец. Вместе с сотрудниками программы они пытаются разобраться, кем был их отец: мошенником, пасечником или шпионом?

Надежда, Инна, Татьяна, Нина, Ирина и снова Инна из Пятигорска, Алма-Аты, Самары, Читы, Бишкека и Приморского края. "Прямой эфир" собрал шестерых сестер, которые долгие годы не знали друг друга, хотя у них – общий отец.Девочки вспоминают Юрия Кирова по-разному. Кто-то – как тирана и деспота, который с чужими людьми, однако, был любезен и производил хорошее впечатление – так, что многие давали ему деньги.Кто-то – как любящего и улыбчивого отца, с которым они часто бывали на пасеке. Объединяет их воспоминания только то, что отец мог внезапно исчезать. Причем, прихватив деньги и оставив с долгами и детьми своих любимых женщин.Дочери думали, что их отец – шпион, который вынужден вести такую необычную жизнь. А их матери вспоминают Юрия неохотно: слишком много боли он им принес.Всего у Кирова было три жены и шестеро дочерей, одна из которых однажды и решилась разыскать всех сводных сестер.После обращения в программу сотрудники "Прямого эфира" провели собственное расследование и выяснили, что пропавший без вести отец шестерых дочерей похоронен под другой фамилией в лесу на заброшенном кладбище.Нашли журналисты и его дом, и могилу, и последнюю жену.Что рассказала она сестрам о Юрии Кирове? Почему его родственники отказываются откровенничать и с журналистами, и его дочерьми? Где он закончил жизнь? И кем был на самом деле: брачным аферистом, мошенником, пасечником или действительно шпионом?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".