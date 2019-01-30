Реабилитационный центр в Конакове проверит Следственный комитет России. Причиной проверки стала информация о незаконном удержании в центре жителей Твери. В центр приехали следователи и криминалисты. Они провели осмотр всех помещений реабилитационного учреждения.

Реабилитационный центр в Конакове проверит Следственный комитет России. Причиной проверки стала информация о незаконном удержании в центре жителей Твери. В центр приехали следователи и криминалисты. Они провели осмотр всех помещений реабилитационного учреждения.Во время проверки опрашиваются пациенты и руководство цента, проверяется вся документация. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям работников реабилитационного центра, сообщает ТАСС. Проверка в центре начата после жалоб в правоохранительные органы о незаконном удержании в нем людей в качестве заложников. Других подробностей дела пока не сообщается.