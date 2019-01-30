Фигурант получил через тайник-закладку указанное наркотическое вещество от неустановленного соучастника с целью дальнейшей бесконтактной передачи другим участникам группы...

СЧ СУ УВД по ВАО окончено производством уголовное дело по обвинению участника организованной группы в попытке сбыта наркотического средства – героина в особо крупном размере.Как было установлено в ходе расследования, фигурант получил через тайник-закладку указанное наркотическое вещество от неустановленного соучастника с целью дальнейшей бесконтактной передачи другим участникам группы.В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия мужчина был задержан сотрудниками ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. В ходе его личного досмотра был обнаружен и изъят один пакет из полимерного материала с веществом массой 1060,50 граммов, содержащим в своем составе, согласно заключению эксперта, наркотическое средство – героин.СЧ СУ УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28