Кроме того, организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.
"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кроме того, организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.
В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается.
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