Кроме того, организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Кроме того, организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается.Официальный комментарийAudio Player