Возле станции Софрино на Ярославском направлении МЖД сломалась электричка Москва — Александров. Из-за этого задерживаются поезда. На место направлен локомотив, который должен переместить электричку на боковые пути.

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД, возле станции Софрино сломался пригородный поезд №6314 Москва — Александров. На место был направлен вспомогательный локомотив, который должен переместить электричку на боковые пути.Причина остановки электропоезда выясняется. Железнодорожники принимают все меры по сокращению опоздания задержанных поездов.