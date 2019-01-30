Выпущенный в конце прошлого года Яндекс.Телефон — смартфон на Android с модифицированным интерфейсом, в который интегрированы сервисы Яндекса включая голосового помощника Алиса — не вызвал интереса у российских покупателей. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на представителей розничных сетей. Те, в свою очередь, цитируют данные GfK.

Выпущенный в конце прошлого года "Яндекс.Телефон" — смартфон на Android с модифицированным интерфейсом, в который интегрированы сервисы "Яндекса" включая голосового помощника "Алиса" — не вызвал интереса у российских покупателей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей розничных сетей. Те, в свою очередь, цитируют данные GfK.Если верить источникам издания, в декабре "Яндекс" успел продать около 400 смартфонов собственного производства, а к 20 января эта цифра выросла до 450. При этом общие продажи смартфонов в России за декабрь 2018-го составили порядка 3,5 млн штук — на 1,5 меньше, чем в этом же месяце годом ранее.Комментируя ситуацию для "Ведомостей", представитель "Яндекса" заявил, что сведения GfK неточные, так учитывают не все каналы продаж. Например, в статистику не включен собственный магазин "Яндекса", а также являющийся главным каналом продаж телефона онлайновый маркетплейс "Беру" (принадлежит СП "Яндекса" и "Сбербанка"). Впрочем, точную цифру проданных "Яндекс.Телефонов" представитель поисковика не сообщил.Журналист и блогер Эльдар Муртазин сообщил в комментарии для "Ведомостей", что, по его сведениям (Муртазин является ведущим аналитиком Mobile Research Group) продажи, не учтенные GfK, составили чуть больше 400 штук, в итоге к концу января суммарно "Яндекс" продал не более тысячи собственных телефонов."Телефон" начали продавать за 17 999 рублей 6 декабря. Смартфон в корпусе из стекла и металла оснащен 5,5-дюймовым экраном FullHD+, чипом Qualcomm Snapdragon 630, сдвоенной тыловой камерой (16 и 5 мегапикселей) и работает на Android версии 8.1 (представлена в 2017-м году). Вместе с устройством пользователь получает полугодовую подписку "Яндекс.Плюс" (стоимостью около 1000 рублей), 300-рублевый купон на Яндекс.Такси, 500 рублей на счет в "Яндекс.Деньгах" и 10-процентный кэшбэк на покупки, оплаченные "Деньгами", в течение трёх месяцев на максимальную сумму в 2000 рублей.