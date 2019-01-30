СМП Банк подвел итоги конкурса В погоне за мечтой! Первое место заняла жительница Челябинска Юлия Небесихина, которая мечтает о поездке всей семьей в Крым. Второй победительницей стала Елена Машарова из Новосибирска, которая попросила построить во дворе детскую площадку.

В сентябре 2018 года СМП Банк предложил всем рассказать о своей заветной мечте и побороться за ее исполнение в открытом голосовании. Пришло время подвести итоги и поздравить сразу двух победителей.Конкурс "В погоне за мечтой!" стал шансом для всех жителей России осуществить свою заветную мечту – на сайте конкурса участники рассказывали, чего им хотелось бы больше всего. Желания были самые разные — от круиза по Северному Ледовитому океану до бунгало на берегу солнечных пляжей.По результатам голосования определился победитель – первое место заняла жительница Челябинска Юлия Небесихина, которая мечтает о поездке всей семьей в Крым."Мне часто хочется вернуться в детство, и мое детство ассоциируется с посещением Крыма, когда у тебя нет забот, ты полон надежд и мечтаний. Возвращаясь в места детства, ты подзаряжаешься энергией от положительных воспоминаний. Побывав в Крыму однажды, ты никогда не променяешь эти ощущения на диван, телевизор и прочие домашние радости. Моя мечта — это всей семьей поехать путешествовать в Крым, ведь не влюбиться в этот маленький мир просто невозможно. Ощутить теплоту семейного счастья и наслаждения друг другом, чистым воздухом, красотами природы, тишиной вечернего прибоя, — рассказала Юлия. — А еще побывав в Крыму несколько лет назад, я смогла поправить здоровье ребенку, но одолел новый недуг. Мы боремся, и обязательно будем здоровы и счастливы, что бы нам это не стоило".Второго победителя по условиям конкурса выбирал СМП Банк. Им стала Елена Машарова из Новосибирска – она попросила построить во дворе дома детскую площадку."Здравствуйте. Я мечтаю, чтобы во дворе нашего дома появилась настоящая сказка для детей — лабиринты, горки, замки, велосипедная дорожка для малышей, маленькая площадка для игры в мяч, турники с мягким настилом для безопасности, — написала Елена. — Мечтаю, чтобы наш двор стал настоящей радостью для наших детей и для всех ребятишек, кто живет неподалеку!"СМП Банк исполнит эту мечту, и совсем скоро дети будут играть на новой детской площадке, именно такой, как и мечтали – с качелями, каруселями, горками и замками.Конкурс "В погоне за мечтой!" завершился, но СМП Банк не перестанет исполнять желания! Следите за новостями и участвуйте в новых конкурсах, и ваша мечта обязательно исполнится!На правах рекламы