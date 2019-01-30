Следственный комитет проводит проверку по факту избиения первоклассника на уроке физкультуры в Химках. Ребенок получил сотрясение мозга. Родители написали заявление в полицию. Но больше всего их возмутило то, что расправу над их сыном спровоцировала неудачная шутка учителя.

Следственный комитет проводит проверку по факту избиения первоклассника на уроке физкультуры в Химках. Ребенок получил сотрясение мозга. Родители написали заявление в полицию. Но больше всего их возмутило то, что расправу над их сыном спровоцировала неудачная шутка учителя. По предварительным данным, педагог сначала оскорбила школьника, который, по ее мнению, слишком долго завязывал шнурки, а потом фактически разрешила другим ученикам избить его."Вот врач нам выписал заключение — сотрясение головного мозга средней тяжести. Собственно, вот весь результат учительской работы", — говорит Илья Орлянский, отец пострадавшего ребенка."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.Когда история выплыла наружу, родители школьников, замешанных в скандале, извинились перед пострадавшим ребенком и его семьей. Теперь всем детям в классе понадобится помощь психологов. Учительница после этого урока уволилась. Но вряд ли для нее дело ограничится сменой места работы.