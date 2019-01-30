Владимир Зайцев - признанный король дубляжа, голосом которого говорят Брэд Питт, Роберт Дауни-младший и другие зарубежные звезды, выступать начал раньше, чем ходить. Это определило его профессиональную жизнь, но в семейной оказалось все непросто, признается актер в Судьбе человека.

Владимир Зайцев — признанный король дубляжа, голосом которого говорят Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, Хит Леджер и другие зарубежные звезды, признается, что хорошая дикция решила его судьбу еще с выступлений в детском саду и спектаклей в школе. Несмотря на интерес к истории, оказался он все-таки в ГИТИСе.В профессиональной сфере у актера, который на данный момент не только озвучил многие зарубежные фильмы, но и снялся в сотне российских кинолент, изначально все было очень легко и гладко.Спокойно начиналась и семейная жизнь – с первой женой Галиной они встретились в коридоре студенческого общежития, стали вместе жить, а затем оформили отношения.Актер говорит, что за семь лет они ни разу не поругались, но и страсти не было — "ничего не искрило", и вели себя супруги, как наполовину свободные люди.Однако когда произошла судьбоносная встреча с примой Театра Ермоловой Татьяной Шумовой, все изменилось. Поначалу, признается актер, он только любовался ею – оба были несвободны.Противостоять чувствам было сложно: Владимир, его первая супруга Галина Анисимова и Татьяна Шумова вместе работали в одном театре и даже играли в одном спектакле.Роман Зайцева и Шумовой разворачивался на глазах у коллег, и в итоге чувства взяли верх. Как говорит Владимир, в жизни "Кай" выбрал Снежную Королеву, а не Герду, хоть и для всех это было непросто.Однако жизнь показала: они были правы. Татьяна и Владимир уже больше 30 лет вместе и по жизни, и на сцене театра, и в кино.Через какие испытания пришлось пройти Владимиру и Татьяне, чем пожертвовать? Почему их брак называли мезальянсом и как пытались разлучить? И чей портрет висит у Зайцева в кабинете?Об этом актер рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".