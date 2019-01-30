Нападающий клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз исполнил латиноамериканский танец с маленьким ребенком. Видеозапись появилась на странице супруги Александра Овечкина в Instagram.

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" исполниллатиноамериканский танец с маленьким ребенком. Видеозапись появилась настранице супруги Александра Овечкина в Instagram.Хоккеист отметил январский отпуск вместе с семьей на Кубе. В одном изроликов с отдыха спортсмен танцует с дочерью сестрыАнастасии Шубской. "Мой лучший танцор", – написала жена в своем микроблоге.Многие пользователи и не догадывались, что нападающий умеет так хорошо двигаться, и принялись хвалить его способности. "Талантливые люди талантливы во всем! Сильнейший!", "Большой,добрый, щедрый – настоящий русский мужчина! Счастья вам!", "Как красиво! Трогательно!", "Какой молодец! Классно танцует!", "Он умеет танцевать!", "Им надо выступать на конкурсе бальных танцев", – писали они.