Нападающий клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз исполнил
латиноамериканский танец с маленьким ребенком. Видеозапись появилась на
странице супруги Александра Овечкина в Instagram.
Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" исполнил
латиноамериканский танец с маленьким ребенком. Видеозапись появилась на
странице супруги Александра Овечкина в Instagram.
Хоккеист отметил январский отпуск вместе с семьей на Кубе. В одном из
роликов с отдыха спортсмен танцует с дочерью сестры
Анастасии Шубской. "Мой лучший танцор", – написала жена в своем микроблоге.
Многие пользователи и не догадывались, что нападающий умеет так хорошо двигаться, и принялись хвалить его способности. "Талантливые люди талантливы во всем! Сильнейший!", "Большой,
добрый, щедрый – настоящий русский мужчина! Счастья вам!", "Как красиво! Трогательно!", "Какой молодец! Классно танцует!", "Он умеет танцевать!", "Им надо выступать на конкурсе бальных танцев", – писали они.