В Великом Новгороде все школы и гимназии закрыли из-за анонимных звонков о минировании. В зданиях ищут взрывные устройства, детей отправили по домам.

В Великом Новгороде все школы закрыли из-за анонимных звонков о минировании.Как сообщает "Интерфакс", по решению регионального министерства образования в школах и гимназиях учеба прекращена как минимум на сутки. Детей и сотрудников эвакуировали, школьников отправили по домам. Все учебные заведения проверяют на наличие взрывных устройств.Кроме того, эвакуация проводится также в областной клинической больнице. Отменены все плановые операции и прием в поликлинике. Официальных комментариев полиции по данному факту пока нет.Между тем, как передает ТАСС, сообщения с угрозой теракта поступили на электронные адреса школ Архангельска. Для контроля ситуации создан оперативный штаб, полиция ищет сообщивших о минировании.Такие же сообщения приходят и из Астраханской области — там злоумышленники заминировали около 10 школ.28 января неизвестные злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных в 48 социальных объектах Барнаула — административных зданиях, школах и больницах. После проверки сообщения не подтвердились. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.