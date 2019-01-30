В том, что задержанный по подозрению в совершении особо тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно забыл русский язык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены с неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важные события из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения со следователем.

В том, что задержанный по подозрению в совершении особотяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно "забыл" русскийязык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесменыс неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важныесобытия из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения соследователем.Так случилось и с членом Совета Федерации, 32-летним , представляющим в верхней палате парламента Карачаево-Черкесию. Сенаторувменяют особо тяжкие преступления, в том числе, два убийства. Вместе с Арашуковым был задержан егоотец, советник главы компании "Газпром Межрегионгаз". Его считают создателем ОПГи участником хищения 30 миллиардов рублей у дочки "Газпрома". Обыски по этимделам идут в нескольких городах России.Как только сенатора привезли на допрос в Следственныйкомитет, он, сославшись на плохое знание русского языка, потребовалпереводчика, которого ему незамедлительно предоставили. При этом, если поискатьв Сети интервью Арашукова, то без труда можно обнаружить несколькороликов, на которых сенатор без запинки говорит на русском языке. Впрочем, этоподтвердил и коллега обвиняемого по экономическому комитету Совета ФедерацииСергей Калашников, который сообщил журналистам, что тот говорит по-русски грамотнои чисто.– один из самых молодых сенаторов, с 2016 годаон представляет в Совете Федерации Карачаево-Черкесию. До этого был главойадминистрации одного из районов республики, работал в филиале "Газпрома",избирался депутатом городской думы Ставрополя.Тучи над Арашуковым начали сгущаться в сентябре 2018 года,когда родственники убитых лидера черкесского молодежного движения Аслана Жуковаи советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова провели пикет у здания прокуратурыв Пятигорске.Они ссылались на показания задержанных участников этих двухпреступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержалпредседатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегатысостоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа. Пошли разговорыоб отзыве сенатора из Совета Федерации.Следственный комитет в этой ситуации сыграл на опережение:30 января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора ЮрияЧайки, причем сенатор пытался уйти с заседания, но был остановлен грознымокриком спикера Валентины Матвиенко.Не исключено, что станет первым изпредставителей российской элиты, которого суд отправит на пожизненноезаключение. Преступления, в которых его обвиняют, относятся к категории особотяжких.Как показывают событияпоследних лет, в России неприкасаемых нет. К примеру, Алексей Улюкаев сталпервым министром в новейшей истории, отправившийся в тюрьму: ему дали восемьлет колонии строго режима за давление при заключении важной сделки и получениевзятки.Виновным в коррупции признан и губернатор Кировской областиНикита Белых, приговоренный к такому же сроку. На 13 лет в колонию строгогорежима отправился глава Сахалина Александр Хорошавин, прославившийся перьевымиручками за 62 миллиона рублей.Еще один губернатор, поплатившийся за создание преступногосообщества и мошенничество – глава Коми Вячеслав Гайзер. Своими действиями оннанес ущерб бюджету страны на сумму в три с половинной миллиарда рублей. Онпока ждет приговора суда.Но переплюнул всех коррупционеров, безусловно, полковник ДмитрийЗахарченко, исполнявший обязанности начальника одного из управлений Главногоуправления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Звучит как издевательство, но борцу скоррупцией были предъявлены обвинения именно в этом преступлении. При обыске водной из почти двух десятков его московских квартир нашли больше тонны денег – девятьмиллиардов рублей.К слову сказать, никто из этих высокопоставленных чиновниковне был замешан в преступлениях против личности. Они по-тихому воровали и браливзятки, помогали кому надо за вознаграждения и откаты, за что и поплатились. А вот предъявлены обвинениясразу по трем статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля иубийство. Не исключено, что в процессе следствия общественность узнает ещемного шокирующих фактов из жизни сенатора.