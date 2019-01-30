В том, что задержанный по подозрению в совершении особо
тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно забыл русский
язык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены
с неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важные
события из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения со
следователем.
В том, что задержанный по подозрению в совершении особо
тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно "забыл" русский
язык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены
с неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важные
события из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения со
следователем.
Так случилось и с членом Совета Федерации, 32-летним , представляющим в верхней палате парламента Карачаево-Черкесию. Сенатору
вменяют особо тяжкие преступления, в том числе, два убийства. Вместе с Арашуковым был задержан его
отец, советник главы компании "Газпром Межрегионгаз". Его считают создателем ОПГ
и участником хищения 30 миллиардов рублей у дочки "Газпрома". Обыски по этим
делам идут в нескольких городах России.
Как только сенатора привезли на допрос в Следственный
комитет, он, сославшись на плохое знание русского языка, потребовал
переводчика, которого ему незамедлительно предоставили. При этом, если поискать
в Сети интервью Арашукова, то без труда можно обнаружить несколько
роликов, на которых сенатор без запинки говорит на русском языке. Впрочем, это
подтвердил и коллега обвиняемого по экономическому комитету Совета Федерации
Сергей Калашников, который сообщил журналистам, что тот говорит по-русски грамотно
и чисто.
– один из самых молодых сенаторов, с 2016 года
он представляет в Совете Федерации Карачаево-Черкесию. До этого был главой
администрации одного из районов республики, работал в филиале "Газпрома",
избирался депутатом городской думы Ставрополя.
Тучи над Арашуковым начали сгущаться в сентябре 2018 года,
когда родственники убитых лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова
и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова провели пикет у здания прокуратуры
в Пятигорске.
Они ссылались на показания задержанных участников этих двух
преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержал
председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегаты
состоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа. Пошли разговоры
об отзыве сенатора из Совета Федерации.
Следственный комитет в этой ситуации сыграл на опережение:
30 января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия
Чайки, причем сенатор пытался уйти с заседания, но был остановлен грозным
окриком спикера Валентины Матвиенко.
Не исключено, что станет первым из
представителей российской элиты, которого суд отправит на пожизненное
заключение. Преступления, в которых его обвиняют, относятся к категории особо
тяжких.
Как показывают события
последних лет, в России неприкасаемых нет. К примеру, Алексей Улюкаев стал
первым министром в новейшей истории, отправившийся в тюрьму: ему дали восемь
лет колонии строго режима за давление при заключении важной сделки и получение
взятки.
Виновным в коррупции признан и губернатор Кировской области
Никита Белых, приговоренный к такому же сроку. На 13 лет в колонию строгого
режима отправился глава Сахалина Александр Хорошавин, прославившийся перьевыми
ручками за 62 миллиона рублей.
Еще один губернатор, поплатившийся за создание преступного
сообщества и мошенничество – глава Коми Вячеслав Гайзер. Своими действиями он
нанес ущерб бюджету страны на сумму в три с половинной миллиарда рублей. Он
пока ждет приговора суда.
Но переплюнул всех коррупционеров, безусловно, полковник Дмитрий
Захарченко, исполнявший обязанности начальника одного из управлений Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Звучит как издевательство, но борцу с
коррупцией были предъявлены обвинения именно в этом преступлении. При обыске в
одной из почти двух десятков его московских квартир нашли больше тонны денег – девять
миллиардов рублей.
К слову сказать, никто из этих высокопоставленных чиновников
не был замешан в преступлениях против личности. Они по-тихому воровали и брали
взятки, помогали кому надо за вознаграждения и откаты, за что и поплатились. А вот предъявлены обвинения
сразу по трем статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и
убийство. Не исключено, что в процессе следствия общественность узнает еще
много шокирующих фактов из жизни сенатора.