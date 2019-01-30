В Сети муссируются упорные слухи о том, что в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова все сложно. Актриса без мужа отдохнула в Дубае, слетала на Мальдивы, где ее и вовсе сняли с Иваном Янковским.

В Сети муссируются упорные слухи о том, что в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова все сложно. Актриса без мужа отдохнула в Дубае, слетала на Мальдивы, где ее и вовсе сняли с Иваном Янковским.Вот уже на протяжении нескольких недель на различных форумах в интернете идет бурное обсуждение личной жизни и Гарика Харламова. Поклонники всерьез переживают за одну из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Поводом для обсуждений стали недавние поездки Кристины в ОАЭи на Мальдивы без мужа и видеозаписи, выложенные Гариком, на которых тот распевает матерные песни. Ходят слухи, что Асмус ушла от Харламова, и тот от тоски запил.В итоге, популярная актриса решила внести некоторую ясность в вопрос. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram объяснила, почему оказалась на Мальдивах без Гарика Харламова, зато с Иваном Янковским, сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры."Вот теперь уже можно сказать для чего я летала на Мальдивы )))) 🏝 И почему без мужа 🤦🏼‍♀️🤪 )))) Стартовали съемки фильма "ТЕКСТ" с прекраснейшей командой под предводительством @shipenko !! 💥 Уууууууххх..... 🎬✊🏻 В добрый путь! С Богом! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила актриса.На тизере видно, как Кристина Асмус проводит время с Иваном Янковским на Мальдивах: актер с разбега прыгает в бассейн к ней, а потом они целуются. Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации: одни облегченно выдохнули, другие напряглись еще больше."А я вот не понимаю, как можно целоваться с чужим мужиком????) Как Вы через себя переступаете????? Понятно, что для исскуства😊 Понятно, что профессионал своего дела) но все равно, как то..", "Буду ждать выхода у вас все получится !!! Выйдет замечательный фильм !!!!!!", "муж не против был?))", "Янковский красавчик. Харламову надо напрячься", "там и без мужа хватало))))", – прокомментировали пользователи Сети.