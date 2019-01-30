Президент США Дональд Трамп отдал приказ убить президента Венесуэлы. Об этом сам Николас Мадуро заявил в интервью российским журналистам.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ убить президента Венесуэлы. Обэтом сам Николас Мадуро заявил в интервью российским журналистам."Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказалправительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мнойоднажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дукебудут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.Президент добавил, что его судьба в руках Бога и, крометого, его защищают народ Венесуэлы и служба разведки. Говоря о сотрудничестве сРоссией, Мадуро сказал, что он попросил Владимира Путина о сохранении постоянныхконтактов. При этом глава Венесуэлы отказался подтвердить или опровергнуть слухио том, что в Каракас прибыла группа российских спецподразделений. "Не могуэтого сказать. No comment. Не комментирую ничего", – сказал НиколасМадуро.Президент напомнил, что он является законно избранным главойгосударства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. "Япобедил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы,с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, непринимаем шантажа", – отметил глава Венесуэлы.В Венесуэле 21 января начались массовые акции протестапротивников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января спикероппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющимобязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его призналпрезидент США Дональд Трамп.Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько его европейскихколлег объявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуроультиматум: если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы, Европапризнает в качестве лидера страны Хуана Гуайдо.Действующего президентаподдержали Россия, Китай, Турция и несколько государств Латинской Америки. Министриностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможноедля поддержки законных властей Венесуэлы.