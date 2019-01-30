Организованный не без участия США майдан в Венесуэле угрожает национальным интересам России. Москва вложила в экономику этой латиноамериканской страны миллионы долларов и теперь возврат инвестиций поставлен под угрозу действиями оппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.

Организованный не без участия США майдан в Венесуэлеугрожает национальным интересам России. Москва вложила в экономику этойлатиноамериканской страны миллионы долларов и теперь возврат инвестиций поставленпод угрозу действиями оппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.Президент Боливии Эво Моралес накинулся на после его заявлений о заморозке счетов правительства Венесуэлы. Поего словам, США хотят спровоцировать столкновение между братьями,сопровождающееся войной и насилием. "Эта империя хочет оставить Венесуэлуразоренной и обнищавшей, как Ирак и Ливию", – написал Моралес в своеммикроблоге в Twitter.Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американскийпрезидент отдал приказ убить его. "Дональд Трамп отдал приказ меня убить,сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если сомной однажды что-то произойдет, то Трамп и президент Колумбии Иван Дукебудут нести ответственность", – сказал Мадуро в интервью РИА Новости.Президент напомнил, что является законно избранным главойгосударства, за которого проголосовало на выборах 68% избирателей. Мы непринимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа, отметил он.Мадуро имел в виду ультиматум Эммануэля Макрона, который дал президенту Венесуэлывремя до 3 февраля назначить внеочередные парламентские и президентские выборы.Если этого не произойдет, сказал французский лидер, то Европа признает вкачестве президента спикера парламента Хуана Гуайдо.В Венесуэле 21 января начались массовые акции протестапротивников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января глава оппозиционнойНациональной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанностиглавы государства. Буквально через час в этой должности его признал президентСША .