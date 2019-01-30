Мать второклассника - новичка в школе №17 Смоленска - была вынуждена обратиться в СМИ с жалобой на травлю, которой подвергается ее 8-летний сын. Женщина рассказала, что учительница со словами: Жри быстрее! заставляла ребенка есть недоеденный обед и рассказала о других издевательствах.

Мать ученика второго класса школы №17 Смоленска была вынуждена обратиться в СМИ с жалобой на травлю, которой, по словам женщины, подвергается ее 8-летний сын со стороны некоторых одноклассников и даже классной руководительницы.Мать ученика рассказала, что в эту школу перевела сына только полгода назад и, поскольку сама она допоздна работает, ребенок вынужден оставаться на продленку.Мальчик не съедает весь обед, и мать договорилась со столовой, чтобы часть еды он забирал с собой в пакете. Когда учитель увидела это, то, как рассказали женщине одноклассники сына, стала кричать ему: "Жри тут и быстрее!"Кроме того, женщина жалуется, что, глядя на отношение к ребенку классного руководителя, травле стал подвергаться ее сын и со стороны некоторых сверстников. Например, они играли его спортивной обувью в футбол и другими способами издевались над второклассником.Женщина также предоставила порталу Readovka фотографии сына, на которых видно, что у него до крови расцарапаны ухо, щека и нос. Мать ребенка утверждает, что это – следы школьного "воспитания" ее сына.Следком сейчас проверяет информацию о том, что лицо второкласснику расцарапала учительница. Как сообщается на сайте СК по Смоленской области, по предварительным данным, инцидент произошел в столовой, на глазах у других детей: учительница подошла к ребенку и нанесла телесные повреждения.Сейчас мальчика перевели в другой класс, однако его мать опасается, что этого недостаточно для того, чтобы травля новичка прекратилась.В руководстве смоленской школы №17 представителям СМИ эту информацию пока не комментируют.