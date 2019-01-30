Владимирский государственный университет впервые попал в ТОП-400 рейтинга лучших университетов группы BRICS.

Владимирский государственный университет впервые попал в ТОП-400 рейтинга лучших университетов группы BRICS.Светлана Емельянова, мама одиннадцатиклассника из Киржача, попросила нас объективно написать о качестве образования, которое дают местные учебные заведения.«Или всё-таки поднатужиться, подтянуть пояса, но отправить учиться парня в столицу?»Хорошая новость для Светланы и других наших читателей - студентов, абитуриентов и их родителей: Владимирский государственный университет впервые попал в ТОП-400 рейтинга лучших университетов группы BRICS.Всего туда вошли около сотни российских вузов, ВлГУ оказался в группе с местами от 351 до 400.Есть на кого равняться и учреждениям среднего профессионального образования: Муромцевский лесотехнический техникум Судогодского района стал лауреатом национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации-2018».Однако общее количество студентов с каждым годом сокращается. Мы постарались разобраться, важно ли для молодого поколения высшее образование вообще, а помог нам в этом Владимирстат.Чего ждут?О чём мечтает современная молодёжь? Желаемая и интересная работа, дающая возможность достичь материального благополучия, занимает на шкале ценностей лидирующие позиции.И гендерные различия здесь роли не играют: с такой философией вступают в жизнь и парни, и девушки. Они считают, что материальное положение человека зависит от него самого, планируют многого добиться в жизни, рассчитывая, прежде всего, на свои силы. Получить образование и выбрать «правильную» профессию - на первом плане.Кстати, современная сеть организаций высшего и среднего профессионального образования области даёт возможность стать дипломированным специалистом в разных сферах.Некому преподавать?В 2017/2018 учебном году в государственных организациях высшего профессионального образования области обучали 26,6 тысячи студентов (в прошлом учебном году -28,9 тысячи). В расчёте на 10 тысяч человек населения региона численность студентов государственных вузов составляла 193 человека (годом раньше - 207 человек).Особенно много студентов «потеряли» негосударственные вузы. В 2017/2018 учебном году здесь обучали 0,6 тысячи студентов (в 2016/2017 - 4,5 тыс. человек).Всего в 2017 году все вузы региона выпустили 6,1 тысячи дипломированных специалистов. В 2016 году - 7,8 тысячи.А вот приняли в вузы 7,4 тысячи человек. Двумя годами ранее число новоиспечённых студентов было больше на 1,3 тысячи.Можно догадаться, меньше студентов - меньше преподавателей. За 2 года профессорско-преподавательский состав сократился на 21%. В 2016 году в вузах работало 1584 человека, в 2018-м - уже только 1252. Ушло больше 300 человек.В отличие от вузов, численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в регионе увеличилась. В 2017/2018 учебном году такое образование получали 19,8 тысячи студентов, что на 1,5 тысячи человек больше показателя прошлого учебного года.Выбирают большеСтатистика выпуска 2017 года показывает: наиболее массовой остаётся группа специальностей «экономика и управление», хотя интерес к ней стал меньше.На втором месте рейтинга популярности идёт группа специальностей «гуманитарные науки», причём популярность их также немного упала.Зато на этом фоне стало больше выпускников по группе специальностей «образование и педагогика».А вот рабочие профессии молодые люди не выбирают. В 2017/2018 учебном году профессии квалифицированного рабочего обучали 6,1 тысячи студентов.Побороть негативный тренд снижения популярности рабочих профессий среди молодёжи пока не удаётся. Напротив, тех, кто хочет получить профессию рабочего, год от года становится меньше и меньше.КомментарийА нужны ли предприятиям области молодые специалисты? Насколько им трудно трудоустроиться? Отвечает менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Ольга Головкина:«В 2018 году в области среди всех опубликованных вакансий 9% подходили для студентов и начинающих специалистов. За последние несколько месяцев компании чаще всего рассматривали соискателей без опыта на позиции в сфере продаж и индустрии гостеприимства (туризма, гостиниц, ресторанов). В пятёрку лидеров по спросу у работодателей также вошли административный персонал, специалисты в области консультирования, информационных технологий, интернета и мультимедиа. Нужны рынку труда маркетологи, рекламщики, пиарщики, производственные работники и начинающие специалисты из сферы транспорта, логистики».