По городу прошла волна анонимных сообщений о возможных бомбах

По городу прошла волна анонимных сообщений о возможных бомбахПо Владимиру прошла волна анонимных сообщений о возможных терактах сразу в нескольких зданиях города.Места, где предположительно могут быть бомбы, оцепили спецслужбы. Как рассказывают владимирцы, около каждого из «заминированных» зданий собрались спасатели, полицейские и доктора. Видимо, Владимир стал очередным городом, попавших под прицел телефонных террористов.По предварительной информации, что в городе якобы заминированы ТЦ «Меридиан», «Крейсер» и «Район», мэрия Владимира, здание Казначейства, больница «Красный крест» и роддом. Кроме того, горожане сообщают об эвакуации людей из объектов образования и других зданий.Мы следим за развитием событий.