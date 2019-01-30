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<a href="http://33live.ru/novosti/30-01-2019-ukraincy-vpali-v-isteriku-iz-za-gimna-krymskogo-mosta-.html" target="_blank">Украинцы впали в истерику из-за гимна Крымского моста </a> - Некоторые жители Украины снова не находят себе места. На этот раз поводом для бурных обсуждений стал музыкальный клип российской певицы Машани, вдохновением для которого стал Крымский мост.