В Азербайджане скоропостижно скончался боец смешанного стиля Хамис Мамедов. Причиной смерти 35-летнего атлета стала тромбоэмболия легочной артерии.

В Азербайджане скоропостижно скончался боец смешанного стиля Хамис Мамедов. Причиной смерти 35-летнего атлета стала тромбоэмболия легочной артерии.Согласно информации "Известий", Мамедов простыл после посещения бани. Отрыв тромба, приведший к летальному исходу, стал осложнением простуды.Хамис Мамедов пришел в смешанные единоборства из боевого самбо. В 2005 году азербайджанец победил еще никому неизвестного Хабиба Нурмагомедова. Через пять лет соперники встретились вновь, уже в формате ММА. Хабиб взял реванш за поражение.