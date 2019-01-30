Мужчина оказался в больнице после того, как его сбила легковая машина и задел автобус, водитель которого попытался уклониться от столкновения, но не справился с управлением на скользкой дороге. Момент двойного ДТП попал в объектив автомобильного регистратора.

Регистратор запечатлел неудачную попытку пересечения проезжей части, предпринятую пешеходом вечером во вторник, 29 января, на Павловском тракте в Барнауле.Мужчина двинулся в сторону противоположного тротуара и почти добрался до цели, однако был сбит легковым автомобилем. Удар был такой силы, что пешехода подбросило в воздух.Через несколько мгновений упавший человек получил удар колесом автобуса, водитель которого попытался избежать столкновения, но его транспортное средство занесло, после чего он задел пострадавшего и врезался в легковушку.Сбитый мужчина был доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.Очевидцы инцидента утверждают, что пешеход двигался на запрещающий сигнал светофора.