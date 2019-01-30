Крупная авария на теплотрассе в Барнауле. В двадцатиградусный мороз жители остались без тепла и горячей воды.
Крупная авария на теплотрассе в Барнауле. В двадцатиградусный мороз жители остались без тепла и горячей воды.
Поврежденные теплосети сейчас восстанавливают, на месте развернута оперативная группа. Температурный режим в школах, детских садах и медицинских учреждениях находится на особом контроле.
Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города. Движение ограничено. Там также проходят восстановительные работы, передает телеканал "Россия 24".