Спецслужбы обследуют здания в поисках взрывных устройств

Спецслужбы обследуют здания в поисках взрывных устройствВладимирские власти наконец дали комментарий по поводу массовых эвакуаций людей из больниц, торговых центров и других зданий по всему городу.Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила, что 30 января поступило сразу несколько сообщений о минировании объектов здравоохранения, образования, торговых центров и административных зданий.Как пишет пресс-секретарь главы региона, спецслужбы обследуют строения в поисках взрывных устройств. Признаков бомбы не обнаружено.Владимирцев попросили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле у Владимира Сипягина и председателя региональной антитеррористической комиссии.