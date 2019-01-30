В ближайшие дни в России начнется эпидемия гриппа, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По прогнозам, будут превалировать будут штаммы гриппа A.

В ближайшие дни в России начнется эпидемия гриппа. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала на встрече членов правительства с президентом. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".По словам министра, до прошлой недели заболеваемость не превышала базовый эпидпорог, а затем начала расти. Сейчас заболеваемость составляет чуть больше 77 на 10 тысяч населения, недельный эпидпорог превышен на 26,5 процента. Вспышки гриппа отмечены в Бурятии, Якутии, Еврейской автономной области, Дальнем Востоке и Сибири. Вирус постепенно распространяется в Северо-Западном, Центральном и Приволжский округах.По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа A. Примерно поровну распространяется штамм H1N1, похожий по структуре на "свиной грипп", и H3N2.По словам Скорцовой, в целом население готово к эпидемии: в этом году были привиты 49 процентов населения — 70 миллионов 800 тысяч человек, при этом 63 процента детей — 18,5 миллиона человек. Министр порекомендовала избегать места скопления людей и использовать средства индивидуальной защиты.